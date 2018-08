Единственный способ остановить Роналду: забавное видео с тренировки "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани смог помешать звездному новичку команды нападающему Криштиану Роналду забить гол на тренировке, только сдвинув уменьшенную версию ворот. Ранее своими впечатлениями от тренировки с Роналду поделился экс-игрок "Шахтера": "Я никогда не видел такого игрока".

"Что ж, Даниэле, это единственный способ остановить Криштиану", – появилась запись и соответствующее видео с тренировки на страничке туринского клуба в Twitter.

Well @DanieleRugani, that's one way to stop @Cristiano...! #ForzaJuve pic.twitter.com/qavJ3WLbXd