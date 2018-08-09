Единственный способ остановить Роналду: забавное видео с тренировки "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани смог помешать звездному новичку команды нападающему Криштиану Роналду забить гол на тренировке, только сдвинув уменьшенную версию ворот. Ранее своими впечатлениями от тренировки с Роналду поделился экс-игрок "Шахтера": "Я никогда не видел такого игрока".

"Что ж, Даниэле, это единственный способ остановить Криштиану", – появилась запись и соответствующее видео с тренировки на страничке туринского клуба в Twitter.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. А в июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.

Мы уже писали, что во время первого медосмотра Криштиану Роналду шокировал врачей "Ювентуса". Оказалось, что у 33-летнего португальца организм не соответствует его возрасту.