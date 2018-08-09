Единственный способ остановить Роналду: забавное видео с тренировки "Ювентуса"
Защитник "Ювентуса" сместил ворота, чтобы не дать отличиться новичку команды
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани смог помешать звездному новичку команды нападающему Криштиану Роналду забить гол на тренировке, только сдвинув уменьшенную версию ворот. Ранее своими впечатлениями от тренировки с Роналду поделился экс-игрок "Шахтера": "Я никогда не видел такого игрока".
"Что ж, Даниэле, это единственный способ остановить Криштиану", – появилась запись и соответствующее видео с тренировки на страничке туринского клуба в Twitter.
Well @DanieleRugani, that's one way to stop @Cristiano...! #ForzaJuve pic.twitter.com/qavJ3WLbXd— JuventusFC (@juventusfcen) 9 августа 2018 г.
Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. А в июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".
Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.
Мы уже писали, что во время первого медосмотра Криштиану Роналду шокировал врачей "Ювентуса". Оказалось, что у 33-летнего португальца организм не соответствует его возрасту.
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