Едва не испортил карьеру Бекхэму и показал Роналду, где "характер": Диего Симеоне – 50

28 апреля 50-летний юбилей празднует главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Знаменитый аргентинец прославился благодаря своему неуступчивому характеру и взрывному темпераменту, благодаря которому его любят болельщики и уважают даже соперники. Кстати, Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Лучшие годы в качестве игрока Симеоне провел в мадридском "Атлетико", а также итальянских "Интере" и "Лацио", с которыми побеждал в чемпионатах Италии и Испании, выигрывал национальные Кубки, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Но запомнился Симеоне также не совсем джентельменскими выходками. Один из самых известных инцидентов с участием аргентинца случился на ЧМ-1998. В поединке 1/8 финала против Англии Симеоне неоднократно провоцировал молодого Дэвида Бекхэма и в начале второго тайма тот не сдержался, ударив соперника в ответ. Симеоне с невинными глазами развел руками, требуя наказание для англичанина и выпросил у рефери удаление. В меньшинстве Англия проиграла в серии послематчевых пенальти, а Дэвид стал главным изгоем на родине и очень долго не мог отойти от той неудачи.

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Второй памятный инцидент случился относительно недавно. После первого забитого мяча в ворота итальянского "Ювентуса" в матче 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов Симеоне на эмоциях развернулся к трибунам и жестом показал свои гениталии.

"Я делал это в качестве игрока "Лацио" и сделал это снова, чтобы показать нашим болельщикам, что у нас есть "яйца". Этот жест не был адресован другой команде, я обращался только к нашим фанатам. Признаю, что это не очень хороший жест, но я чувствовал необходимость так сделать. Я могу только извиниться, если кого-то обидел, но этот жест был от души", – прокомментировал тот момент Симеоне.

К слову, в ответном матче Криштиану Роналду оформил хет-трик и ответил тем же жестом. После матча Симеоне не стал осуждать португальца, отметив, что тот "показал свой характер".

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Отметим, что в качестве тренера Симеоне дважды становился чемпионом Аргентины – сначала с "Эстудиантесом" (Апертура 2006), а затем "Ривер Плейт" (Клаусура 2008). В 2011 году перебрался в "Атлетико", который возглавляет по сегодняшний день. С мадридским клубом Симеоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

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