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Эффект Луческу: Шевченко вызовет в сборную Украины троих дебютантов из "Динамо"

11 августа, 21:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко просмотрит потенциальных игроков национальной команды

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривает вариант с приглашением в национальную команду троих дебютантов из киевского "Динамо". Напомним, в сентябре Украина стартует в Лиге наций. По информации источника, в расширенный список кандидатов в национальную команду входят вратарь Георгий Бущан, защитник Александр Тымчик и нападающий Владислав Супряга.

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"В расширенном списке сборной Украины этот раз немало новых имен. Впервые в лагерь национальной команды поедет Бущан. В воротах он составит конкуренцию Пятову, Бойко и Лунину. Дебютный вызов получит Тимчик. Ну, и прогнозируемо, что в нападении шанс проявить себя предоставят упряжке", – написал Бурбас в Twitter.

Добавим, что Тымчик и Супряга вернулись в "Динамо" после аренд в "Заре" и "Днепр-1" соответственно.

Ранее Бурбас сообщил, что Владислав Супряга – главный любмец Мирчи Луческу. Новый наставник "Динамо" намерен строить игру киевлян в нападении вокруг чемпиона мира U-20.

Кстати, сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал трогательное фото в день рождения жены. Сегодня супруге Андрея Шевченко Кристин Пазик исполнилось 42 года.

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Сборная Украины Динамо Киев Георгий Бущан Александр Тымчик Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

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