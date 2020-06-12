Эффект полных трибун и первый гол с пенальти: как Испания вернулась после карантина севильским дерби

Начало поединка немного задержали, а начали его с минуты молчания в память о погибших от коронавируса

В четверг, 11 июня, возобновился второй и топовых чемпионатов Европы – испанская Примера. Программу 28 открыло севильское дерби, в котором "Севилья" на своей домашней арене "Рамон Санчес Писхуан" принимала "Бетис". Фаворитом этой встречи считались подопечные Юлена Лопетеги, ведь "нервионцы" идут третьими в турнирной таблице и сражаются за Лигу чемпионов. Но никто не знал, в какой форме команды после карантина.

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Отметим, что начало поединка немного задержали, а начали его с минуты молчания в память о погибших от коронавируса. Однако по ходу матча все прогнозы оправдались – "Бетис" продержался лишь первый тайм, который завершился без забитых голов – 0:0.

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Кстати, на пустом стадионе команды играли с эффектом полных трибун. Каждый раз, когда камера выхватывала общий план, компьютерная графика создавала иллюзия заполненности нижнего яруса. Игра проходила под интершум FIFA 20, причем гул включали по нарастающей и даже настраивали под самые эмоциональные моменты игры. А при атаках "Бетиса" интершум вообще выключался.

А уже на старте второй половины судья поставил пенальти в ворота гостей. После подачи углового Бартра нарушил правила в единоборстве с де Йонгом в штрафной площади и рефери и указал на "точку". А исполнил приговор на 56 минуте Окампос.

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При счете 1:0 в свою пользу "Севилья" стала действовать более свободно и буквально через шесть минут забила второй гол. И опять фатальной для "Бетиса" стала подача углового – Окампос пяткой сбросил мяч на партнера и стоящий по центру перед воротам Фернандо вколотил снаряд головой в ворота метров с пяти.

Были хорошие шансы забить и у "Бетиса", но тот Борха Иглесиас, пробивая головой с линии вратарской, элементарно не попал в цель.

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2:0 – и "Севилья" сохранит свое третье место после этого тура, а "зелено-белые" могут скатиться с 12 места на 14-е. А 28 тур продолжится 12 июня в Гранаде и Валенсии.

Ранее мы писали, что "Барселона" отстранила от команды футболиста за поход на день рождения.

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