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Эффект пустых трибун: игрока и тренера "Фиорентины" уличили в богохульстве

24 июня, 09:28

Олег Люлька Олег Люлька

Представители известного итальянского клуба своими ругательствами осквернили чувства верующих

Дисциплинарный комитет итальянской Серии А дисквалифицировал защитника "Фиорентины" Мартина Касереса, а также главного тренера "фиалок" Джузеппе Якини за богохульство, сообщает Football Italia. Отметим, что ранее Касерес два месяца болел COVID-19 и даже не знал об этом.

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Уругваец Мартин Касерес, позволивший себе неподобающие высказывания на пути с поля после удаления в недавней игре с "Брешией" (1:1), получил двухматчевый бан. Между тем итальянский коуч "Фиорентины" Джузеппе Якини, выругавшийся в технический зоне и тем самым также осквернивший чувства верующих, отстранен от своей команды на один поединок.

Мартин Касерес

Мартин Касерес / Фото: Getty Images

Джузеппе Якини
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Джузеппе Якини / Фото: Getty Images

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Отметим, что богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами. "Так как после коронавирусной паузы матчи проходят при пустых трибунах, стало значительно лучше слышно, что говорится на поле и вне его", – добавляют итальянские журналисты.

После 27 туров чемпионата Италии "Фиорентина" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Брешия", в поединке с которой представители "фиалок" позволили себе богохульство, замыкает турнирную таблицу.

Смотрите, как "Фиорентина" играет в Серии А

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дисквалификация чемпионат Италии Фиорентина Мартин Касерес ругательство Джузеппе Якини

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