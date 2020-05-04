Эффектная невеста Милевского зацепила Артема, решительно сняв с себя верхнюю одежду

Минчанка Валерия цитирует песню про непостоянную любовь. Но, поговаривают, у пары дело идет к свадьбе

Возлюбленная Милевского, добывшего самую крупную победу в 2020 году в воскресном матче с "Белшиной", обогатила соцсети новыми эффектными фотографиями, зацепив ими и самого Артема. Валерия выложила у себя в Instagram кадры без верхней одежды на фоне мотоцикла "Harley Davidson".

"Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил", – процитировала известную песню в подписи под фотографиями невеста Артема Милевского, о следующих строчках советского хита – "Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь" – решив не упоминать.

Реклама

"Типо байкер?" – поинтересовался у Валерии в комментариях под этими фото Милевский. "Типо на байкер слет" – ответила ему девушка, намекая на встречу с Артемом, которая вскоре после этой переписки произошла у них в 144 км от Минска – в Бобруйске, где проходил матч "Белшина" – "Динамо" Брест, завершившийся победой команды Мили со счетом 3:0.

Отметим, что уже больше года Артем Милевский встречается с белорусской красавицей Валерией – моделью и владелицей салона красоты, у которой подрастает 10-летний сын Иван. Говорят, что у парочки дело идет к свадьбе.

Реклама

Читайте также: "В одну команду Блохина тренером, а в другую – Сабо": Алиев и Милевский планируют прощальный матч

При этом друг Артема Александр Алиев утверждает, что Милевский уже созрел к тому, чтобы стать отцом. "Он хочет детей. Но он же не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", – сказал Алиев, вероятно, намекая на Роналду, трое из четырех детей которого – от суррогатных матерей.

Смотрите сюжет о бурной карьере Милевского

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама