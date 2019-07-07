Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации
Египтяне не пробились в 1/4 финала Кубка Африки впервые с 2004 года
Сборная Египта проиграла ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки (0:1) и завершила выступление на домашнем турнире, несмотря на то, что была главным фаворитом. Сразу после игры в отставку был отправлен главный тренер египетской команды Хавьер Агирре.
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Глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида также объявил о своей отставке и отставке остальных членов технического и административного штабов. При этом Або Рида сохранил за собой пост руководителя оргкомитета Кубка Африки-2019.
Мексиканец Агирре возглавил сборную Египта после ЧМ-2018, под его руководством команда провела 12 матчей. Египтяне не пробились в 1/4 финала Кубка Африки впервые с 2004 года.
Отметим, что стадию 1/8 финала не смог преодолеть третий фаворит Кубка Америки Марокко, уступивший в серии пенальти Бенину. Теперь главным претендентом на победу в турнире стал Сенегал: коэффициент на их победу 2.75, следом идут Нигерия (6.00) и Алжир (7.50).
1/8 финала Кубка Америки
5 июля 19:00 Марокко – Бенин – 1:1 (пен 1:4)
5 июля 22:00 Уганда – Сенегал - 0:1
6 июля 20:00 Нигерия - Камерун – 3:2
6 июля 22:00 Египет – ЮАР – 0:1
7 июля 19:00 Мадагаскар – ДР Конго
7 июля 22:00 Алжир – Гвинея
8 июля 20:00 Мали – Кот-д'Ивуар
8 июля 22:00 Гана – Тунис
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