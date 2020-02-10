Возраст для рекорда: египтянин готовится стать самым возрастным футболистом в 75 лет

Эззельдин Бахадер идет за детской мечтой / Фото: Reuters

75-летний египтянин Эззельдин Бахадер готовится удивить мир. Отец четырех детей и дедушка шести внуков хочет стать самым возрастным футболистом планеты. Причем профессионалом. Недавно мы писали, что японец Миура играет в 52 года.

Бахадер начинал играть в дворах Каира в шесть лет. Вырос и выступал за аматорские команды, а работал инженером и в сельском хозяйстве. Около 15 лет он провел в Кувейте, после чего вернулся на Родину. Однако детская мечта стать профессиональным футболистом его не покидала. И вот в октябре прошлого года он подписал контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Египта. Чтобы в Книге рекордов Гиннеса Бахадера зафиксировали самым старым игроком, ему необходимо провести на поле два полных матча по 90 минут. Пока что Эззельдин усердно тренируется.

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Партнеры отмечают, что возрастной футболист не просто отбывает номер, а старается работать наравне со всеми в команде. Его тренеры верят, что Бахадеру удастся достигнуть желаемого. Его дебют ожидается в марте.

В прошлом году Ицхак Хаяк сыграл в чемпионате Израиля в 73 года. А самым старым действующим игроком почти в 52 года остается японец Миура, отыгравший 34 сезона.

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