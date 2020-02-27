Его не остановить: Евгений Селезнев забил 11-й гол за "Бурсаспор"

Украинский нападающий отличился в матче против "Алтая"

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев записал на свой счет 11-й гол за турецкий клуб. Украинец забил единственный мяч в первом тайме поединка против "Алтая", который до этого вел в два мяча. В середине второго тайма украинец получил желтую карточку. На 88-й минуте Селезнев был заменен. Отметим, что сам поединок закончился со счетом 2:2.

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В нынешнем сезоне 34-летний Селезнев провел 22 матча за Бурсаспор во всех турнирах, забив одиннадцать голов и отдав две результативные передачи.

Напомним, что в прошедшем туре Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче с "Коньяспором". Для украинского игрока это уже пятый мяч в текущем сезоне.

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Ранее мы писали, что "изгой" из "Динамо" продолжает радовать турецкую публику результативными действиями. Форвард Жерсон Родригес отметился голом в матче против "Фенербахче".

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