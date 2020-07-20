Его прощальный поклон: "Барселона" с дублем Месси напоследок разгромила скромный "Алавес"

В воскресенье поздно вечером завершился и сезон в испанской Ла Лиге. Команды до последнего бились за места в Лиге Европы, а также определяли последнего неудачника. Узнавайте все результаты 38 тура чемпионата Испании. В итоге элиту покинут "Эспаньол", "Мальорка" и "Леганес", который для спасения должен был обыгрывать "Реал", но смог вырвать лишь ничью. Конкурент "Леганеса", "Сельта", разошлась нулями на табло с "Эспаньолом" и на очко опередила коллектив Хавьера Агирре.

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А вот "Барселона" попрощалась с чемпионатом ярко, хотя результат последнего поединка никак не влиял на второе место в Примере. Гости из Каталонии в столице Страны Басков, городе Витория-Гастейс, разгромили "Алавес" со счетом 5:0. Счет открыл юный Ансу Фати, после чего дубль в матче оформил лидер "Барсы" Лионель Месси. Также мячи забивали Лионель Суарес и Нельсон Семеду. Смотрите лучшие моменты встречи.

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Передышка у Месси и компании будет недолгой, ведь уже в начале августа "Барселона" продолжит выступление в Лиге чемпионов. Вспомним, как в первом матче 1/8 финала в Италии гости сыграли с "Наполи" вничью.

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