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"Его сборная Украины играет в классный футбол": Андрей Шевченко – кумир топ-форварда России

8 апреля, 21:15

Елена Павлова

Нападающий "Сельты" считает, что в "Милане" украинец был в порядке

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат "Локомотиву", рассказал, какой футболист нравился ему в юности. И оказалось, что это был украинец. Ранее мы писали, что Федор Смолов вернулся в Россию, нарушив режим изоляции, который действует в Испании из-за пандемии коронавируса.

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"Кто был моим кумиром? Андрей Шевченко. Я болел за "Милан", а он там был в порядке, получал "Золотой мяч". Не было еще такого разделения между Россией и Украиной – разные страны, но один народ. Я с ним общался зимой в отпуске, и его сборная Украины играет в классный футбол. Да и сам он очень умный человек", — сказал Смолов в эфире Instagram Александра Кержакова.

Федор Смолов и Мария Юмашева

Федор Смолов и Мария Юмашева / Фото: Instagram

Смолов перешел в "Сельту" зимой из московского "Локомотива" на правах аренды с правом последующего выкупа. На протяжении своей карьеры 30-летний российский форвард также защищал цвета московского "Динамо", голландского "Фейеноорда", "Анжи", "Урала" и "Краснодара".

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Андрей Шевченко кумир Милан Сельта Федор Смолов

Источник: Чемпионат

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