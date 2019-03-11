Эх, разминулись с королевой! Эхо матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо"

Мы узнали, как болеют наши фаны с паспортом Великобритании, поговорили о "Динамо" с экспертом из Evening Standard и опасно поиграли в резинку в музее Тейт

"Стэмфорд Бридж" накануне матча "Челси" - "Динамо".

Эх, разминулись с королевой! Эхо матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо" Дышленко Алексей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/627/4da/5c86274da3397.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/627/4da/5c86274da3397.jpg 2019-03-11T11:16:00+02:00 Футбол Мы узнали, как болеют наши фаны с паспортом Великобритании, поговорили о "Динамо" с экспертом из Evening Standard и опасно поиграли в резинку в музее Тейт

Уже в этот четверг "Динамо" примет "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. После поражения киевлян в Лондоне (0:3) их шансы выйти в четвертьфинал букмекеры с 18% снизили до 3%. Александр Хацкевич признал, что его команде не хватило как опыта, так и мастерства, а его визави Маурицио Сарри считает, что на "Стэмфорд Бридж" можно было забивать 5—6 мячей.

ЭКСПЕРТ ПО "ЧЕЛСИ": "У КИЕВЛЯН БЫЛО СЛИШКОМ МНОГО УВАЖЕНИЯ"

После матча знакомимся с Саймоном Джонсоном, журналистом London Evening Standard. Это одна из самых популярных ежедневных газет Великобритании, издается уже почти два века, с 2009 года распространяется бесплатно возле станций метро, тираж — 850 тысяч копий! Саймон там — эксперт по "Челси", освещает матчи клуба последние 14 лет.

— Саймон, что думаете об уровне "Динамо", кто из игроков понравился?

— Как репортер "Челси", я внимательно слежу за нашим клубом, а не за оппонентами. Игрок "Динамо", которого я заметил, — это вратарь, который сделал приличное количество сейвов. Но это не значит, что больше никто не сыграл хорошо. Не буду оскорблять фанатов клуба, высказывая свое мнение об игроках команды, за которой не следил пристально.

Я знаю, что у "Динамо" отсутствовало несколько ключевых игроков. Плюс, вероятно, количество футболистов до 23 лет в стартовом составе (шестеро, а средний возраст основы составил 23,5 года. — Авт.) означало, что команде не хватает опыта. Думаю, они проявили слишком большое уважение к "Челси" и испытывали благоговейный страх. Тем не менее, когда они пошли вперед и продемонстрировали немного атакующих намерений, то смогли создать несколько проблем для "Челси" и могли даже забить такой важный выездной гол.

— Что ждете от ответного матча в Киеве?

— Единственная надежда для "Динамо" — это забить быстрый гол и поставить соперника под давление. Но "Челси" постарается забить решающий гол в контратаке. Я думаю, что поздний третий гол в Лондоне вывел команду Сарри из-под давления.

— Как "Челси" относится к Лиге Европы? Главное — Премьер-лига?

— Они отчаянно пытаются выиграть ее! Лига Европы — последняя надежда на завоевание трофея в этом сезоне и может быть лучшим шансом квалифицироваться в Лигу чемпионов. Потому что в Премьер-лиге они только шестые. Это

может быть важно для тренера Маурицио Сарри в свете его надежд сохранить работу.

— Даст ли Сарри отдых основе в ответной игре?

— Да, он может оставить некоторых в Лондоне, например, Эдена Азара. Потому что три дня спустя у "Челси" будет сложная выездная игра в Ливерпуле (17 марта против "Эвертона". — Авт.). Я уверен, что он выставит сильный состав, но молодые Хадсон-Одои и Лофтус-Чик, вероятно, в этот раз выйдут в старте.

УКРАИНСКИЙ КЛУБ СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

На "Стэмфорд Бридж" у "Динамо" была сильная поддержка: все билеты на гостевой сектор были раскуплены. Фанаты киевлян перекрикивали местных. Кричали, освистывали соперника, прыгали ("Хто не скаче — той москаль!"), а песню "Червона рута" затянули, казалось, с акцентом. Неудивительно, ведь на секторе были и англичане. Многие из них — члены Украинского клуба спортивных болельщиков Великобритании. Мы пообщались с президентом этой организации Степаном Лучкой.

Степану скоро исполнится 31, он живет в Ковентри и работает инженером в крупной английской авиакомпании EasyJet. Его подпись в "книге" самолета означает, что судну разрешен взлет. Он — англичанин во втором поколении, в Великобританию когда-то переехал его дед из горного поселка в Ивано-Франковской области. По-украински говорит с акцентом, но — очень хорошо. "Язык учил в украинской школе. Они есть и сейчас по всей Англии, туда ходят по субботам. С понедельника по пятницу я был в английской школе, в субботу ходил в украинскую, а в воскресенье — в церковь. Так было каждую неделю лет до 16—17. Я играл в футбол на аматорском уровне, но совсем не было времени на тренировки. В шутку говорю родителям: если бы не украинская школа и церковь, то я бы уже играл за сборную Англии!" — рассказывает Степан.

Украинским словам Лучка научил и свою девушку из Шотландии. "Когда она со мной бывает в Украине, то может заказать еду в ресторане, сказать простые фразы, такие как "Добрий день", "Будь ласка", "Дякую".

Клуб украинских болельщиков был основан в 2008, Лучка — его президент в последние шесть лет, за свою работу ничего не получает — он волонтер. Главная цель — организация фанатов и помощь с билетами: "Нас около 1500 человек со всей Великобритании, никакой штаб-квартиры нет, только группа в соцсети. В организации состоят 5—6 англичан, у которых совсем нет связей с Украиной. А большинство — украинцы, которые живут в Англии, либо такие, как я, — из диаспоры".

Получается, что граждане Великобритании в своей стране во время выступления украинских спортсменов болеют против английских. Не было ли конфликтов с местными фанатами? "До драк не доходило. Однажды на боксе, когда Усик дрался с Белью, мы поругались. Дело было так: у нашей небольшой компании были билеты в обычном секторе — с тысячей британцев. А нас было пятеро. Мы между собой спокойно разговаривали по-английски. А когда наш боксер начал выходить, кричим: "Усик! Усик! Украина!". Понимаешь, на боксе публика такая: выпьют пару бокалов — и думают, что они и сами боксеры. Вот и начали к нам приставать, мол, вы из Англии, а чего болеете за Усика? Что им ответить? Они нетрезвые, с ними особо не поговоришь. Пробовали объяснить, что мы из Украины. Но они слышат, что мы говорим по-английски без акцента. Не понимают, что мы с английскими паспортами, но имеем украинские корни!".

В ближайших планах Степана Лучки — организация выездов во Львов на матч отбора Евро-2020 против Сербии в июне и в Литву в сентябре.

ДЕНЬ В МУЗЕЕ: ДА ВИНЧИ, ДИНОЗАВРЫ И 1-Й ПОСТ КОРОЛЕВЫ В INSTAGRAM

Цены в Лондоне кусаются, но вот что можно сделать тут совершенно бесплатно, так это посетить музеи, от которых захватывает дух! Я за день успел заглянуть в три — Natural History Museum, The National Gallery и Tate Modern. Пешком между ними — часа полтора, причем через основные достопримечательности. Тут и Букингемский дворец (флаг развевается — значит, королева Елизавета II на месте):

... и Вестминстерское аббатство:

... и легендарные часы Биг-Бен (до 2021 года на реконструкции, поэтому все в строительных лесах):

Музей естествознания. Просто аттракцион! В 10 утра сюда уже стоит очередь человек 500, но все заходят внутрь минут за 15. Лабиринты комнат, в которых рассказывается о человеке, животных, природных явлениях. Все интерактивное: нажимаешь кнопки, двигаешь рычаги, смотришь в микроскопы, воспроизводишь звуки! Много диванчиков для отдыха, фуд-корт для проголодавшихся. Главное впечатление — огромный 30-метровый скелет кита, подвешенный к потолку, и динозавры!

Национальная галерея. Увидеть работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Сандро Боттичелли, Микеланджело! Наибольшее внимание посетители уделяют работе да Винчи, которую более 50 лет назад удалось сохранить в Лондоне благодаря пожертвованиям. А в 1987 году в картину из обреза выстрелил психически неуравновешенный посетитель. Сегодня она в затемненной комнате, которую охраняет двухметровый охранник. На выходе он широко улыбается и показывает пальцы вверх.

Галерея современного искусства Тейт. Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Анри Матисс… Множество этажей и залов, кресел, в который можно просто посидеть, отдохнуть и подумать. Засмотревшись на огромное полотно, я едва не въехал в группу скульптур в центре зала — спасла резинка, отделявшая их от зевак.

...В тот день мы разминулись музеями с королевой Великобритании. В день матча "Челси" - "Динамо" она посетила музей науки, где сделала первую запись в Instagram. Текст на планшете за нее набрали, снабдили фотографиями письма изобретателя Чарльза Бэббиджа к ее прадеду принцу Альберту, в котором ученый сообщил о создании первой аналитической вычислительной машины. А Елизавете II осталось только нажать кнопку "опубликовать".

INSTAGRAM (@theroyalfamily) 7 Мар 2019 в 3:31 PST

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АВТОР: Дышленко Алексей Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.