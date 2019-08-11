Эхо обвала крыши на стадионе: матч "Мариуполя" в Лиге Европы перенесут на другую арену

Стадион "АЗ Алкмаар" после обрушения трибун / Фото: AFP

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал обвал части крыши на домашней арене голландского "АЗ Алкмаар", которая должна была бы стать местом проведения ответной игры третьего квалифай-раунда Лиги Европы между "АЗ Алкмаар" и ФК "Мариуполь" в четверг, 15 августа.

"В первую очередь мы связались с коллегами из "АЗ". Они подтвердили, что действительно жертв нет. Как только будет определенность по вопросу ответной встречи, они с нами свяжутся, – заявил каналу "Футбол" Андрей Санин. – Думаю, речь идет о переносе матча на другой стадион. Какие варианты? Это зона ответственности "АЗ", они этим занимаются. Мы пока свой вылет в Голландию не отменяем".

На вопрос, как со спортивной точки зрения это происшествие повлияет на "АЗ", вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин ответил: "В любом случае это несчастье, поэтому это отобразится на футболистах и персонале в психологическом плане. Если матч перенесут, то они будут играть на нейтральном поле, как и мы".

Напомним, что в первой игре этих команд "Мариуполь" выстоял против "АЗ Алкмаар". Поединок в Одессе завершился со счетом 0:0, став бенефисом кипера азовцев Рустама Худжамова, сделавшего несколько впечатляющих сейвов.

Смотрите, как "Мариуполь" и "АЗ Алкмаар" играли в Одессе

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