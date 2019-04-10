Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы

Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

Марлос. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/44d/a15/5c744da159716.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/44d/a15/5c744da159716.png 2019-04-10T13:01:00+03:00 Футбол Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

Стало известно, когда может вернуться в строй лучший футболист чемпионата Украины-2018 Марлос. Напомним, накануне полузащитнику "Шахтера" в Барселоне сделали операцию на бедре, после которой он заявил: "В течение восьми месяцев я играл с очень сильной болью, не мог тренироваться на сто процентов. К сожалению, понадобилась операция. Только близкие знают, насколько я расстроен, что не смог помочь команде так, как хотел. Но я обещаю вернуться еще сильнее! Хочу добиться с "Шахтером" всех наших целей. Надеюсь скоро вновь выйти на поле и делать то, что я люблю больше всего".

Как сообщили в "Шахтере", уже в эту пятницу Марлос вернется в Киев. А восстановление 30-летнего полузащитника, по предварительным оценкам, займет шесть недель. Это означает, что Марлос пропустит заключительные семь туров чемпионата Украины, а также развязку национального Кубка. Однако он может восстановиться к судьбоносоным матчам сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня, которые команда Андрея Шевченко проведет во Львове.

Интересно, что аккурат в день матча с Сербией Марлос будет отмечать свое 31-летие.

Как сообщалось ранее, Мирон Маркевич заявил, что "Заре" нужно обыгрывать "Шахтер" в Харькове, иначе можно упустить не только бронзу. Бывший тренер сборной Украины высказался о центральном поединке 24-го тура Премьер-лиги, который состоится 13 апреля в Харькове.

Также сообщалось, что "Шахтер" получил новый самолет в клубных цветах. "Мы хотим быть первыми не только на земле, но и в воздухе", - отметил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

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