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Эхо победы над "Александрией": Фонсека сказал, кто в "Шахтере" трудоголик

Сегодня, 21:43

Наставник горняков – о безопасной обороне, великолепном сопернике и о том, чего не хватает Болбату

Радость Паулу Фонсеки
Радость Паулу Фонсеки. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Эхо победы над "Александрией": Фонсека сказал, кто в "Шахтере" трудоголик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/442/61a/5c744261a00c4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/442/61a/5c744261a00c4.png Футбол Наставник горняков - о безопасной обороне, великолепном сопернике и о том, чего не хватает Болбату

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (2:0).

"2:0 – конечно, это удачное начало. Игра была сложнейшая, "Александрия" – великолепная команда. Мы создали огромное количество моментов, могли забить еще 2-3 гола, но и у "Александрии" были моменты. Поэтому счет закономерный", – сказал наставник "горняков".

"В первом тайме "Александрия" закрылась и хорошо оборонялась. Мы должны были запастись терпением, пока не удастся вскрыть зоны. Игра не была простой. Во втором тайме "Александрия" положительно среагировала и оборонялась еще лучше".

Мораеса были возможности, чтобы забить еще. Но он постоянно работает и не устает".

Паулу Фонсека

"Работа Мораеса не строится только в атаке, это трудоголик, игрок, работающий на команду".

"Роль Болбата? Он провел отличную игру как в обороне, так и в атаке. Болбат правильно действовал, когда нужно было дать больше глубины. Не хватало только одной детали – правильных подач. Но я доволен тем, как он работал".

"Важно было не пропустить сегодня. Кроме некоторых моментов, наша команда была безопасна в обороне. Есть в чем прибавлять, но оборона сегодня выполнила задачу", – сказал Фонсека каналу "Футбол 1".

Напомним, "Динамо" в понедельник одержало самую крупную победу в сезоне – 5:0 – над "Зарей". Видео всех голов киевлян смотрите здесь.

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Тег футбол, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Жуниор Мораес, УПЛ

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