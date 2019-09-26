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Эхо скандальной награды Месси: ФИФА оправдывается перед Суданом и Египтом

26 сентября, 19:36

Признание аргентинца лучшим футболистом гола поставили под сомнение

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

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В мире футбола не утихает скандал с признанием Лионеля Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА. Ранее в результатах голосования усомнился капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, но ФИФА опровергла его слова, подтвердив свои слова документом.

Похожая ситуация сложилась и с голосованием наставника сборной Судана Здравко Логарушич. Он утверждал, что отдал свои голоса Мохамеду Салаху, Садио Мане и Вирджилу ван Дейку, но в официальном протоколе ФИФА значилась фамилия Месси.

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"Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, – все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос", – ответила на обвинения пресс-служба ФИФА.

Но на этом история не закончилась – следующей свои претензии высказала египетская сторона. "Фараоны" остались недовольны, что ФИФА не посчитала голоса Федерации футбола Египта в пользу нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. В организации ответили, что что надписи на формах для голосования были сделаны прописными буквами и поэтому были учтены как недействительные. К тому же на них не было обязательной подписи генеральным секретаря федерации.

Напомним, Месси выиграл голосование за звание лучшего игрока мира 2019, в котором принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

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ФИФА Лионель Месси сборная Египта FIFA's Best

Источник: Сегодня|Спорт

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