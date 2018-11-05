Эхо "украинского классико": все 22 гола "джокера" "Шахтера"

Героем центрального матча 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (2:1) в Харькове стал 22-летний полузащитник "горняков" Виктор Коваленко. Он появился на поле во втором тайме, а спустя 17 минут забил решающий гол. Случилось это на пятой компенсированной минуте.

Коваленко дебютировал за первую команду "Шахтера" еще в 2014 году. 25 февраля 2016 года Виктор забил свой первый гол в "оранжево-черной" футболке, поразив ворота "Шальке" в Лиге Европы. С тех пор он 22 раза расписывался в воротах соперников "Шахтера".

К слову, В 2015 году Коваленко стал лучшим бомбардиром юношеского чемпионата мира U-20, наколотив в ворота соперников пять мячей. К 22 годам полузащитник уже успел по два раза выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2016 году он был признан лучшим молодым футболистом страны.

Кстати, сегодня Коваленко получил вызов в сборную Украины, цвета которой он в последний раз защищал прошлым летом. Также дебютировать за национальную команду получил шанс защитник "Динамо" Виталий Миколенко.