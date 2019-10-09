Эконом-вариант вместо Шевченко: "Милан" назначил новым главным тренером звезду "Ювентуса"

Стефано Пиоли подписал с "россонери" контракт на два года и будет получать миллион евро за сезон

Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Новым главным тренером "Милана" назначен Стефано Пиоли. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. По данным СМИ, его зарплата составит миллион евро за сезон. Можно сказать, эконом-вариант для "россонери".

Отметим, что наибольших успехов в карьере игрока Стефано Пиоли достиг в "Ювентусе", в составе которого в середине 1980-х выиграл чемпионат Италии, Кубок чемпионов УЕФА и Межконтинентальный кубок. На посту главного тренера "Милана" Пиоли, ранее работавший в "Интере", "Лацио" и "Фиорентине", сменил Марко Джампаоло, который был отправлен в отставку накануне.

Напомним, "Милан" после семи туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав всего лишь 9 очков. От лидирующего "Ювентуса" "россонери" отстают на 10 баллов.

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Обзор последней игры "Милана" при Джампаоло

Добавим, что одним из кандидатов на пост главного тренера "Милана" назывался Андрей Шевченко. Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Андрей Шевченко / Фото: AFP

Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

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