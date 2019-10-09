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Эконом-вариант вместо Шевченко: "Милан" назначил новым главным тренером звезду "Ювентуса"

9 октября, 15:04

Стефано Пиоли подписал с "россонери" контракт на два года и будет получать миллион евро за сезон

Стефано Пиоли

Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Новым главным тренером "Милана" назначен Стефано Пиоли. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. По данным СМИ, его зарплата составит миллион евро за сезон. Можно сказать, эконом-вариант для "россонери".

Отметим, что наибольших успехов в карьере игрока Стефано Пиоли достиг в "Ювентусе", в составе которого в середине 1980-х выиграл чемпионат Италии, Кубок чемпионов УЕФА и Межконтинентальный кубок. На посту главного тренера "Милана" Пиоли, ранее работавший в "Интере", "Лацио" и "Фиорентине", сменил Марко Джампаоло, который был отправлен в отставку накануне.

Напомним, "Милан" после семи туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав всего лишь 9 очков. От лидирующего "Ювентуса" "россонери" отстают на 10 баллов.

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Добавим, что одним из кандидатов на пост главного тренера "Милана" назывался Андрей Шевченко. Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: AFP

Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

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Милан Италия Андрей Шевченко чемпионат Италии Милан Стефано Пиоли

Источник: Сегодня|Спорт

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