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Экс-арбитр ФИФА из Киева: "Украина обыграла Люксембург благодаря судье"

Сегодня, 23:07

По мнению Сергея Шебека, судьи вытянули команду Андрея Шевченко в обоих матчах отбора

Матч Люксембург - Украина судил арбитр из Финляндии. Фото flf.lu
Матч Люксембург - Украина судил арбитр из Финляндии. Фото flf.lu.
Экс-арбитр ФИФА из Киева: "Украина обыграла Люксембург благодаря судье" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a93/ab3/5c9a93ab35800.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a93/ab3/5c9a93ab35800.png Футбол По мнению Сергея Шебека, судьи вытянули команду Андрея Шевченко в обоих матчах отбора

Бывший арбитр ФИФА киевлянин Сергей Шебек прокомментировал судейство матча квалификации к чемпионату Европы 2020 между Люксембургом и Украиной. Напомним, команда Андрея Шевченко завершила его со счетом 2:1 в свою пользу. На последних секундах форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, пытаясь прервать подачу Руслана Малиновского со штрафного, срезал мяч в свои ворота.

По мнению Сергея Шебека, этот штрафной арбитр встречи финн Маттиас Гестраниус назначил несправедливо.

"Опять судья помог - дал штрафной, которого не было. И забили", – сказал Шебек

Слово "опять" Шебек употребил, поскольку, с его точки зрения, в пользу Украины сыграли и арбитры матча против Португалии, когда не был назначен одиннадцатиметровый в ворота Пятова за падение игрока хозяев после контакта с Миколенко. "Тюрпен не решился назначить пенальти в ворота сборной Украины. Почему не решился? Это была высокая ответственность, ведь шла 90+2-я минута, счет был 0:0 и это решение, вероятно, повлияло бы на результат игры", – сказал по этому поводу Сергей Шебек.

Как сообщалось ранее, экс-футболист сборной Украины предложил натурализовать игрока из Люксембурга, забившего в свои ворота.

Также сообщалось, что Люксембург тоже потребовал засчитать Украине поражение 0:3.

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Тег судья, Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга, Сергей Шебек

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Источник:

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