Экс-арбитр ФИФА из Киева: "Украина обыграла Люксембург благодаря судье"
По мнению Сергея Шебека, судьи вытянули команду Андрея Шевченко в обоих матчах отбора
Бывший арбитр ФИФА киевлянин Сергей Шебек прокомментировал судейство матча квалификации к чемпионату Европы 2020 между Люксембургом и Украиной. Напомним, команда Андрея Шевченко завершила его со счетом 2:1 в свою пользу. На последних секундах форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, пытаясь прервать подачу Руслана Малиновского со штрафного, срезал мяч в свои ворота.
По мнению Сергея Шебека, этот штрафной арбитр встречи финн Маттиас Гестраниус назначил несправедливо.
"Опять судья помог - дал штрафной, которого не было. И забили", – сказал Шебек
Слово "опять" Шебек употребил, поскольку, с его точки зрения, в пользу Украины сыграли и арбитры матча против Португалии, когда не был назначен одиннадцатиметровый в ворота Пятова за падение игрока хозяев после контакта с Миколенко. "Тюрпен не решился назначить пенальти в ворота сборной Украины. Почему не решился? Это была высокая ответственность, ведь шла 90+2-я минута, счет был 0:0 и это решение, вероятно, повлияло бы на результат игры", – сказал по этому поводу Сергей Шебек.
Как сообщалось ранее, экс-футболист сборной Украины предложил натурализовать игрока из Люксембурга, забившего в свои ворота.
Также сообщалось, что Люксембург тоже потребовал засчитать Украине поражение 0:3.
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