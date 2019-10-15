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Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ситуацию с пенальти в ворота Украины

15 октября, 12:33

Мирослав Ступар считает, что там не было нарушения

Мирослав Ступар

Мирослав Ступар / Фото: Канал Футбол

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Мирослав Ступар прокомментировал эпизод матча Украина – Португалия, в котором Энтони Тейлор назначил пенальти. Напомним, сборная Украины "сделала" Роналду и вышла на Евро-2020.

"На 72-й минуте Тэйлор назначил пенальти в ворота сборной Украины, выдержав паузу. Игроки сборной Португалии начали ему сигнализировать, вот он и решил назначить 11-метровый. Чем он руководствовался? Не знаю.

Обычно не является нарушением, когда после контакта с собственной головой, телом или ногой, мяч попадает в руку, или кисть игрока. В таком случае 11-метрового не было. Это не нарушение", – отметил бывший арбитр.

"Вот если бы мяч сразу попал в верхнюю конечность, тогда с арбитром где можно было бы согласиться. А так, мяч от ноги улетел Степаненко в руку. Исходя из этого, это 100% ошибка арбитра.

Если Тэйлор решил, что нарушение правил со стороны Степаненко было и указал на 11-метровую отметку, то он уже был обязан показывать Тарасу вторую желтую карточку. Что арбитр и сделал, оставив нашу команду вдесятером", – добавил Ступар.

Полузащитник сборной Тарас Степаненко также прокомментировал этот эпизод. "Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. Он делал все, что говорил Роналду", – заявил футболист.

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020 Тарас Степаненко Мирослав Ступар

Источник: FootBoom

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