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Экс-динамовцу запретили бить Месси по ногам

Сегодня, 20:01

Никаких фото, никакой грубости: стали известны условия, на которых Аргентина согласилась сыграть с Марокко

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Getty Images
Экс-динамовцу запретили бить Месси по ногам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eb7/3be/5c7eb73be0c31.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eb7/3be/5c7eb73be0c31.png Футбол Никаких фото, никакой грубости: стали известны условия, на которых Аргентина согласилась сыграть с Марокко

Стали известны детали контракта товарищеского матча между сборными Марокко и Аргентины, который состоится 26 марта. Об этом сообщает le360.ma. По данным источника, марокканским футболистам, среди которых и экс-полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда, будет запрещено грубо играть против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и зрителей.

Организаторы матча не будут сообщать широкой публике название отеля, где разместится делегация сборной Аргентины. Взамен аргентинцы обязуются дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.

Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта. Встреча состоится в городе Рабат на стадионе "Принц Мула Абдулла", вмещающем 60 тысяч зрителей.

Как сообщалось ранее, Месси и Фабрегас стали акционерами ФК "Андорра".

Также сообщалось, что во время последнего Эль-класико защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон оскорбил Месси, сказав ему в лицо: "Что? Что ты говоришь? Что-то не так, блоха?". Также досталось одноклубнику Лионеля – Луису Суаресу: уругвайца обозвали уродом.

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Тег футбол, товарищеский матч, Лионель Месси, сборная Марокко

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Сегодня|Спорт

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