Экс-динамовцу запретили бить Месси по ногам
Никаких фото, никакой грубости: стали известны условия, на которых Аргентина согласилась сыграть с Марокко
Стали известны детали контракта товарищеского матча между сборными Марокко и Аргентины, который состоится 26 марта. Об этом сообщает le360.ma. По данным источника, марокканским футболистам, среди которых и экс-полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда, будет запрещено грубо играть против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и зрителей.
Организаторы матча не будут сообщать широкой публике название отеля, где разместится делегация сборной Аргентины. Взамен аргентинцы обязуются дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.
Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта. Встреча состоится в городе Рабат на стадионе "Принц Мула Абдулла", вмещающем 60 тысяч зрителей.
Как сообщалось ранее, Месси и Фабрегас стали акционерами ФК "Андорра".
Также сообщалось, что во время последнего Эль-класико защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон оскорбил Месси, сказав ему в лицо: "Что? Что ты говоришь? Что-то не так, блоха?". Также досталось одноклубнику Лионеля – Луису Суаресу: уругвайца обозвали уродом.
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