Экс-динамовец, которого россияне грозили вбить в землю, взял в руки оружие

Вице-чемпион мира Домагой Вида отпраздновал свое 30-летие в Турции, перевоплотившись в Джеймса Бонда

Домагой Вида. Фото: Instagram

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, выступающий нынче за турецкий "Бешикташ", оригинально отметил свой 30-й день рождения. Праздновать свой юбилей хорватский футболист решил в соответствии с модными тенденциями, устроив тематическую вечеринку. День рождения Виды прошел в стиле Агента 007, при этом сам виновник торжества выступил в роди Джеймса Бонда, надев смокинг и вооружившись пистолетом. На одном из фото с вечеринки Домагой запечатлен с сынишкой Дэвидом, сжимающим в руке стопку фейковых долларов.

Напомним, на чемпионате мира-2018 Домагой Вида в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. При этом свою победу над Россией в 1/4 финала экс-киевлянин посвятил Украине, прокричав вместе с Огненом Вукоевичем: "Слава Украине!". Это вызвало истерику у некоторых россиян. Например, форвард сборной России Артем Дзюба заявил, что ему "хотелось выйти и вбить Виду в землю".

Как мы сообщали на днях, экс-динамовец Вида позаимствовал идею у Месси, чтобы сделать подарок Королеве красоты Хорватии. Домагой подарил своей жене Иване чехол из 24-каратного золота для телефона

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