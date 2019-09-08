Экс-динамовец помог Швейцарии разгромить Гибралтар: обзор отборочного матча на Евро-2020

Сборная Швейцарии разгромила команду Гибралтара в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Один из мячей забил бывший футболист киевского "Динамо" Адмир Мехмеди, выступающий нынче за немецкий "Вольфсбург".
Швейцария – Гибралтар – 4:0
Голы: Закария (37), Мехмеди (43), Родригес (45), Гавранович (87)
Швейцария: Зоммер, Бенито (Штеффен, 65), Эльведи, Шер, Родригес, Закария, Фернандеш, Джака (Варгас, 74), Айети, Эмболо (Гавранович, 55), Мехмеди.
Гибралтар: Кулинг (Голдуин, 25), Бритто (Понс, 67), Чиполина, Чиполина, Эннесли, Эрнандес (Кумбз, 58), Сарджент, Де Барр, Уокер, Оливеро, Эрнандес.
Предупреждение: Чиполина (69).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|2
|ДАНИЯ
|5
|2
|3
|0
|15-5
|9
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|4
|ГРУЗИЯ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|5
|ГИБРАЛТАР
|5
|0
|0
|5
|0-16
|0
Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.
Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.
Смотрите обзор матча Литва – Украина:
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