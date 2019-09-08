Экс-динамовец помог Швейцарии разгромить Гибралтар: обзор отборочного матча на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Швейцарии разгромила команду Гибралтара в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Один из мячей забил бывший футболист киевского "Динамо" Адмир Мехмеди, выступающий нынче за немецкий "Вольфсбург".

Швейцария – Гибралтар – 4:0

Голы: Закария (37), Мехмеди (43), Родригес (45), Гавранович (87)

Швейцария: Зоммер, Бенито (Штеффен, 65), Эльведи, Шер, Родригес, Закария, Фернандеш, Джака (Варгас, 74), Айети, Эмболо (Гавранович, 55), Мехмеди.

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Гибралтар: Кулинг (Голдуин, 25), Бритто (Понс, 67), Чиполина, Чиполина, Эннесли, Эрнандес (Кумбз, 58), Сарджент, Де Барр, Уокер, Оливеро, Эрнандес.

Предупреждение: Чиполина (69).

N Команды И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 5 3 2 0 6-2 11 2 ДАНИЯ 5 2 3 0 15-5 9 3 ШВЕЙЦАРИЯ 4 2 2 0 10-4 8 4 ГРУЗИЯ 5 1 1 3 4-8 4 5 ГИБРАЛТАР 5 0 0 5 0-16 0

Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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