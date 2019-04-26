Экс-динамовец содрал идею у Месси, чтобы сделать подарок Королеве красоты Хорватии

Защитник Домагой Вида подарил своей жене Иване чехол из 24-каратного золота для телефона

Фото: Instagram

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, выступающий нынче за турецкий "Бешикташ", сделал необычный подарок своей супруге Иване. Хорватский футболист, ставший в прошлом году вице-чемпионом мира, подарил жене чехол для iPhone из 24-каратного золота с изображением себя и сына Давида, а также подписью "Мама, мы тебя любим".

Жена Домагоя Виды. Фото – Instagram

Не исключено, идею подарка Вида сплагиатил у Лионеля Месси. Ранее форвард "Барселоны" похвастался новым iPhone XSMax, который оценивается в 1300 евро. Однако в своем первозданном виде телефон оказался для аргентинца недостаточно хорошим. Месси покрыл гаджет золотом в 24 карата, что подняло стоимость покупки до 7 тысяч евро. При этом на задней части телефона Лионель поместил свой игровой 10-й номер, эмблему "Барселоны" и сборной Аргентины, а также имена жены Антонеллы и своих детей – Тьяго, Чиро и Маттео.

Отметим, что Вида и его избранница – Королевой красоты Хорватии-2014 Ивана Гугич - сочетались браком в 2016 году. До этого пара долгое время жила в гражданском браке. В сентябре их сыну Дэвиду исполнится три года.

Как сообщалось ранее, Домагой Вида разгромил в Турции команду Николая Морозюка. Благодаря голу Виды "Бешикташ" уничтожил на выезде клуб экс-капитана "Динамо" со счетом 7:2. Это самое крупное поражение Морозюка за время выступления в "Ризеспоре".

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