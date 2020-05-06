Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Экс-форвард "Реала", отказавшийся помогать в борьбе с коронавирусом, показал свой дорогущий автопарк

6 мая, 17:11

Олег Люлька

"Вы тоже можете этого добиться!" - говорит, показывая собственную коллекцию машин, африканец Адебайор

Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Реала" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор показал свою дорогущую коллекцию машин, чтобы "мотивировать" подписчиков. Напомним, ранее Адебайор отказался помогать родному Того в борьбе с коронавирусом.

"Это видео нужно не для того, чтобы показать: "Я сделал это", а для того, чтобы подчеркнуть: "Вы тоже можете добиться такого!" Все, что нужно, – продолжать верить в себя и трудиться каждый день, когда никто не видит. Отметьте друга, которому нужно это увидеть", – сказано в сообщении официального аккаунта Команды Адебайора

INSTAGRAM

Отметим, что на видео, опубликованном Эммануэлем Адебайором, показаны два Mercedes 4x4, хэтчбек Mercedes, универсал Mercedes, Range Rover, спортивный автомобиль BMW, а также два внедорожника Porsche и Rolls Royce.

Эммануэль Адебайор

Реклама

Эммануэль Адебайор / Фото: Getty Images

Читайте также: "Они должны понять, насколько им повезло": от футболистов требуют больше денег на борьбу с коронавирусом

Ранее, объясняя свой отказ в финансовой поддержке родной стране Того в борьбе с пандемией, 36-летний африканский нападающий заявил: "Я – Эммануэль Адебайор, и я всегда буду делать то, что хочу я". При этом форвард добавил, что не он принес COVID-19 в Того.

Смотрите сюжет о версиях появления коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авто Африка футболист коронавирус Эммануэль Адебайор

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...