Экс-форвард "Реала", отказавшийся помогать в борьбе с коронавирусом, показал свой дорогущий автопарк

"Вы тоже можете этого добиться!" - говорит, показывая собственную коллекцию машин, африканец Адебайор

Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Реала" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор показал свою дорогущую коллекцию машин, чтобы "мотивировать" подписчиков. Напомним, ранее Адебайор отказался помогать родному Того в борьбе с коронавирусом.

"Это видео нужно не для того, чтобы показать: "Я сделал это", а для того, чтобы подчеркнуть: "Вы тоже можете добиться такого!" Все, что нужно, – продолжать верить в себя и трудиться каждый день, когда никто не видит. Отметьте друга, которому нужно это увидеть", – сказано в сообщении официального аккаунта Команды Адебайора

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Отметим, что на видео, опубликованном Эммануэлем Адебайором, показаны два Mercedes 4x4, хэтчбек Mercedes, универсал Mercedes, Range Rover, спортивный автомобиль BMW, а также два внедорожника Porsche и Rolls Royce.

Реклама Эммануэль Адебайор / Фото: Getty Images

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Ранее, объясняя свой отказ в финансовой поддержке родной стране Того в борьбе с пандемией, 36-летний африканский нападающий заявил: "Я – Эммануэль Адебайор, и я всегда буду делать то, что хочу я". При этом форвард добавил, что не он принес COVID-19 в Того.

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