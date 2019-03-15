Экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука"
Алексей Белик – фанатам киевлян: "Поддержите команду с "Десной", а потом упрекайте за "Челси"
Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик обрушился с критикой на болельщиков "Динамо" после того, как киевляне потерпели самое крупное в своей еврокубковой истории поражение от "Челси" со счетом 0:5.
"Не спорю, "Динамо" по итогам этого матча заслуживает, чтобы его критиковали, - цитирует Белика Glavcom. – Но слушал сегодня утром радио, читал комментарии в интернете. Меня удивляет, как псевдоболельщики, которые ходят на стадион раз или два в год, могут разбрасываться фразами вроде: "Уберите физрука" или "Этот парень не достоин носить футболку киевского "Динамо"? Придите, поддержите команду в матчах с "Олимпиком" и "Десной", а потом упрекайте за "Челси".
Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик взорвал интернет песней о разгроме "Динамо" в Лиге Европы, перепев под гитару хит группы "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0".
Как известно, Александр Хацкевич после разгрома от "Челси" заявил: "Отставку обсуждать не будем".
"Сегодня" проводят опрос болельщиков "Динамо" после 0:5 от "Челси": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты матча с лондонцами.
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