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Экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука"

Сегодня, 19:16

Алексей Белик – фанатам киевлян: "Поддержите команду с "Десной", а потом упрекайте за "Челси"

Алексей Белик
Алексей Белик.
Экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/2e5/5c8bdd2e5f78c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/2e5/5c8bdd2e5f78c.png Футбол Алексей Белик - фанатам киевлян: "Поддержите команду с "Десной", а потом упрекайте за "Челси"

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик обрушился с критикой на болельщиков "Динамо" после того, как киевляне потерпели самое крупное в своей еврокубковой истории поражение от "Челси" со счетом 0:5. 

"Не спорю, "Динамо" по итогам этого матча заслуживает, чтобы его критиковали,  - цитирует Белика Glavcom. – Но слушал сегодня утром радио, читал комментарии в интернете. Меня удивляет, как псевдоболельщики, которые ходят на стадион раз или два в год, могут разбрасываться фразами вроде: "Уберите физрука" или "Этот парень не достоин носить футболку киевского "Динамо"? Придите, поддержите команду в матчах с "Олимпиком" и "Десной", а потом упрекайте за "Челси".

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик взорвал интернет песней о разгроме "Динамо" в Лиге Европы, перепев под гитару хит группы "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0".

Как известно, Александр Хацкевич после разгрома от "Челси" заявил: "Отставку обсуждать не будем".

"Сегодня" проводят опрос болельщиков "Динамо" после 0:5 от "Челси": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты матча с лондонцами.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Алексей Белик

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