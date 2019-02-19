Экс-форвард "Шахтера" Белик: "Александрия" может побороться с "Динамо" за серебро"

Уже в ближайшем туре УПЛ "Шахтер" примет в Харькове "Александрию". Экс-горняк – об интригах этого матча и "серебряной" гонке ЧУ

Алексей Белик.

Экс-форвард "Шахтера" Белик: "Александрия" может побороться с "Динамо" за серебро" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c28/e13/5c6c28e13f1fe.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c28/e13/5c6c28e13f1fe.jpeg 2019-02-19T18:07:44+02:00 Футбол Уже в ближайшем туре УПЛ "Шахтер" примет в Харькове "Александрию". Экс-горняк - об интригах этого матча и "серебряной" гонке ЧУ

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик высказал свое мнение по поводу предстоящего уже в следующем туре противостояния между чемпионом Украины "Шахтером" и претендентом на 2-3 места "Александрией":

- Для "Александрии" это первый матч, а для "Шахтера" будет уже третий, – сказал в комментарии UA-Футбол Белик. – Трудно предположить, в какой форме "Александрия", потому что "Шахтер" тоже не в оптимальных кондициях, как показал матч с "Айнтрахтом". Александрийцы усилились, у "Шахтера" также есть новые игроки. Но главное, что "Александрия" такая команда, которая может добиваться результата. Причем после ответного матча с "Айнтрахтом" непонятно, какое будет психологическое состояние у "горняков", поэтому тут могут быть свои плюсы и минусы. Я думаю, что будет интересная игра, а очки нужны обеим командам.

Противостояние Исмаили – Лучкевич? Будет интересно посмотреть в первую очередь на Лучкевича. Потому что он украинец и за ним будут следить тренеры национальной команды. Но есть такая проблема, что он давно не играл и в какой он форме сейчас находится тоже тяжело прогнозировать. Потому что игровая практика есть игровая практика. Будет интересно за ним понаблюдать. "Александрия" мне вообще симпатизирует в плане того, что они усиливаются, усиливаются качественно и украинскими исполнителями, такими как Кулач и тот же Лучкевич.

Шансы "Александрии" на 2-е место? У игроков "Александрии" постоянно спрашивают не хотят ли они замахнуться на второе место. Футболисты и тренер отвечают, что нужно в первую очередь решить поставленную задачу, двигаемся от матчу к матчу. Стандартный набор фраз тренера, который хочет не сглазить. Но я думаю, что в душе они понимают, что могут побороться за серебро, почему бы и нет? Все возможно. Я думаю, что "Александрия" в том же матче с "Шахтером", будет пытаться как минимум не отстать от "Динамо". Нужно брать 3 очка. А когда уже команды разделятся на шестерки, там вообще будет такая плотность, что непонятно кто и где будет терять и набирать очки.

Мне бы хотелось интриги в борьбе за медали, даже не из-за того, что я болею за "Шахтер" и не болею за "Динамо", Мне бы хотелось, чтобы и "Динамо" навязало борьбу "Шахтеру" за чемпионство, и чтобы "Александрия" боролась за второе место, и чтобы в нашем чемпионате была интрига. Чтобы интересно было наблюдать за матчами, и чтобы "Заря" подтянулась. Когда есть интрига, тогда больший ажиотаж, больше людей смотрят футбол. Однако есть много факторов. Ясно, что "Динамо" пусть и молодая, но команда более опытная. Но если киевляне проходят "Олимпиакос", то продолжат бороться в плей-офф, а это дополнительные матчи среди недели, что плюс для "Александрии". Но если "Динамо" вылетит, то они сконцентрируются на внутреннем первенстве и на кубке. И в этом всем "Александрия" сможет найти свои плюсы и побороться за серебро, чего бы мне хотелось. Я думаю, что с усилением и украинскими игроками они смогут навязать борьбу, может быть и не занять второе место, но, надеюсь, что интрига будет жива как можно дольше, до последних туров, – сказал Белик.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" пройдет в понедельник на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.00.

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