Экс-футболист "Динамо" вспомнил 2014 год: "Представьте, что вы тренируетесь и слушаете выстрелы"

Браун Идейе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе, выступающий за греческий "Арис", вспомнил свой период выступления в Украине во время Революции Достоинства. Нигерийский форвард заявил, что покинул "Динамо", опасаясь за свою жизнь, ведь ему приходилось тренироваться под звуки выстрелов.

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"Это правда. Я был в разгар войны и мне было очень страшно. Сцены были страшными, и первое, что я сделал, это взял свою семью и уехал. Я не могу жаловаться на "Динамо". Они относились ко мне с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти. Вы должны были иметь воинственный характер, чтобы противостоять тому, что началось во время войны. Представьте, что вы тренируетесь и слушаете выстрелы.

Как спать? Поэтому я пошел с моим агентом к владельцу команды, который жил в Монако. Сначала он даже не хотел слышать, что я хочу уйти, он думал, что это была попытка агента заработать деньги. Тогда я был лучшим бомбардиром, и команде было сложно атаковать, потому что у них был другой нападающий, который еще не адаптировался. Мы поговорили по-человечески. Вы не можете жить без своей семьи и работать в таких условиях. Дело было не в деньгах. Это был чисто вопрос безопасности. Он понял это и отпустил меня", – рассказал Идейе.

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Идейе выступал за "Динамо" с 2011 по 2014 год. В составе киевлян он провел 106 матчей и забил 45 мячей во всех турнирах. Нигериец становился серебряным призером чемпионата Украины, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Украины. Перед тем, как покинуть "Динамо" Идейе жаловался, что мало играет, но о событиях в стране тогда ни слова не прозвучало.

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