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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" назвал самый популярный напиток россиян – это водка

3 января, 19:49

Зоран Тошич уточнил, что виски россияне пьют, как воду

Зоран Тошич со своей девушкой

Зоран Тошич со своей девушкой / Фото: Instagram

Бывший полузащитник московского ЦСКА сербский футболист Зоран Тошич, выступающий сейчас на родине за "Партизан", рассказал о любви россиян к крепкому алкоголю. Также он похвалил борщ, при этом назвав украинское блюдо русским.

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"Водка на самом деле – самый популярный напиток в России. Хотя, русские также пьют виски! Знаете, как? Как воду! Мы садимся, подходит официант: "Что будете пить?" Пока я не спеша пью свежевыжатый сок, у русского заканчивается виски! Конечно, я пробовал русскую кухню, знаменитый борщ. Они смешивают, если не ошибаюсь, мясо, картошку, свеклу. Популярное блюдо. Здорово. Вкусно", – сказал Тошич в интервью сербскому изданию "Спортски Журнал".

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Тошич выступал за ЦСКА 2010 по 2017 год, трижды выиграв в составе этого клуба чемпионат России, два раза завоевав Кубок России и один раз – Суперкубок. В сезоне 2009/2010 он провел два матча за "Манчестер Юнайтед", после чего отправился в аренду в "Кельн", откуда и был продан в Россию.

Зоран Тошич со своей девушкой

Зоран Тошич со своей девушкой / Фото: Instagram

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Напомним, что в этом сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем". Смотрите обзор матча против венгерского клуба:

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Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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