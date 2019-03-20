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Экс-футболист сборной Колумбии задержан за наркоторговлю

Сегодня, 12:11

Джон Виафара подозревается в связях с одной из самых крупных организованных преступных группировок Колумбии

Джон Виафара
Джон Виафара.
Экс-футболист сборной Колумбии задержан за наркоторговлю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/211/cf2/5c9211cf286f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/211/cf2/5c9211cf286f0.jpg Футбол Джон Виафара подозревается в связях с одной из самых крупных организованных преступных группировок Колумбии

Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали на западе страны по подозрению в причастности к наркоторговле. Об этом в среду сообщила газета Espectador.

По ее данным, арест произведен по запросу окружного суда штата Техас (США). По мнению суда, Виафара входил в состав криминальной сети, которая в период с 2008 по 2018 год занималась доставкой наркотиков в центрально-американские страны, откуда они в дальнейшем попадали на территорию США.

Американские власти считают, что футболист связан с одной из самых крупных организованных преступных группировок Колумбии "Клан-дель-Гольфо". Вместе с Виафарой полиция Колумбии задержала еще четырех человек.

Виафара выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год, провел 43 игры, забил 1 мяч. На родине полузащитник играл за "Онсе Кальдас", с которым выиграл Кубок Либертадорес. Виафара также провел два сезона в английском "Саутгемптоне", один – в испанском "Реал Сосьедаде". Спортивную карьеру завершил в 2015 году.

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Тег футболист, наркоторговля, сборная Колумбии

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ТАСС

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