Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев стал главным тренером

Известный игрок работает в аматорской лиге с ФК "Хмельницкий"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев стал новым главным тренером любительского клуба ФК "Хмельницкий". 33-летний Алиев был официально представлен команде и уже провел первую тренировку.

Александр Алиев провел лучшие годы карьеры в "Динамо" и "Локомотиве", а также выступал за "Днепр", "Анжи", запорожский "Металлург". Кроме того, на его счету 28 матчей и 6 голов за сборную Украины.

После ухода из "Анжи" в январе 2015 года играл преимущественно среди любителей. Исключением стали только выступления за казахстанский "Тараз" в июне-октябре 2016-го.

ФК "Хмельницкий" является серебряным призером чемпионата области-2017, в настоящий момент выступает в чемпионате Украины среди аматоров, где идет на последнем месте группы 1.

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Кстати, лучший бомбардир чемпионата Украины 2006 года Эммануэль Окодува сейчас выступает в чемпионате Киевской области за "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка.