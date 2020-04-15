Экс-футболист сборной Украины Алиев рассказал, чем ему нравится Путин: реакция соцсетей

Бывший полузащитник сборной Украины, уроженец России Александр Алиев, ранее назвавший Крым Украиной, а Украину и Россию – братскими народами, теперь в интервью российским СМИ рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

"Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют. Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", – заявил уроженец Хабаровска Александр Алиев, сыгравший 28 матчей за сборную Украины и сейчас проживающий в Киеве

Александр Алиев / Фото: Instagram

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Этими словами про Путина Александр Алиев спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны украинских болельщиков. В соцсетях, среди прочего, ему советуют "возвращаться на родину и там гордиться российскими мельдониевыми чемпионами".

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