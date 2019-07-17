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Экс-футболист сборной Украины стал главой профсоюза

17 июля, 12:07

Евгений Левченко будет бороться за права игроков в Голландии

Евгений Левченко долгие годы играл в Голландии
Евгений Левченко долгие годы играл в Голландии. Фото: Instagram

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко стал президентом профсоюза футболистов Голландии. Об этом экс-игрок шести голландских команд сообщил в соцсетях.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! Для меня – это великая честь. Я очень горжусь, что после многих лет, находясь в правлении профсоюза, футболисты единогласно выбрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав футболистов", – написал Левченко.

Левченко родился в Константиновке, Донецкой области. Выступал за вторую команду "Шахтера", а потом транзитом через Москву переехал в Голландию. Там с перерывами выступал за "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II". 

За национальную сборную Украины провел восемь матчей.

Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу.

Кстати, в прошлом сезоне амстердамский "Аякс" впервые с 1997 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В драматичном поединке голландцы уступили "Тоттенхэму", пропустив гол на шестой минуте компенсированного времени.

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Тег футбол, футболист, чемпионат Голландии, Евгений Левченко

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Сегодня|Спорт

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