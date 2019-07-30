Экс-футболист "Шахтера" продолжит карьеру в Китае

Московский клуб "Спартак" объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо. Контракт со "Спартаком" у 27-летнего футболиста истекал 30 июня 2021 года. Полузащитник продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань". Подробности трансфера не сообщаются.
Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за итальянскую "Сампдорию", донецкий "Шахтер" и бразильский "Гремио".
В "Шахтере" Фернандо играл с 2013 по 2015 год. Провел 27 матчей и забил 2 гола. Становился чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины.
Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
Кстати, стартовал уже и чемпионат Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей Премьер-лиги.
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