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Экс-футболист "Шахтера" продолжит карьеру в Китае

Сегодня, 17:32

Фернандо перешел из "Спартака" в "Бэйцзин Гоань"

Фернандо два сезона отыграл в донецком клубе

Фернандо два сезона отыграл в донецком клубе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Экс-футболист "Шахтера" продолжит карьеру в Китае https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/054/e5f/5d4054e5f3cfd.jpeg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/054/e5f/5d4054e5f3cfd.jpeg Футбол Фернандо перешел из "Спартака" в "Бэйцзин Гоань"

Московский клуб "Спартак" объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо. Контракт со "Спартаком" у 27-летнего футболиста истекал 30 июня 2021 года. Полузащитник продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань". Подробности трансфера не сообщаются.

Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за итальянскую "Сампдорию", донецкий "Шахтер" и бразильский "Гремио".

В "Шахтере" Фернандо играл с 2013 по 2015 год. Провел 27 матчей и забил 2 гола. Становился чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины.

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Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Кстати, стартовал уже и чемпионат Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей Премьер-лиги.

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Источник: ТАСС

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