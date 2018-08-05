Экс-глава ФИФА заявил, что Катар мошенническим путем получил право проведения ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что члены исполнительного комитета при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 проигнорировали рекомендации о том, что Катар не способен принять турнир. По словам 82-летнего швейцарца, победа заявки Катара стала результатом противозаконной негласной договоренности и политического давления, оказываемого Мишелем Платини – экс-членом исполнительного комитета.

В своей новой книге Ma Vérité (Моя Правда) Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности в 2015 году по итогам расследования коррупционного скандала, утверждает, что никто из членов исполнительного комитета не читал детальные инспекционные отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, потому что к тому времени уже приняли решение.

"Если бы мы тщательно изучили те отчеты, то чемпионат мира в Катаре не проводился бы. Я не знаю и не хочу знать, если ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше", – пишет Блаттер в своей книге, имея в виду то, что Катар после этого вложил миллиарды евро в авиационные контракты с Францией и парижский футбольный клуб "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

Также стало известно, что 10-летней дочери члена ФИФА перечислили 2 млн долларов перед голосованием по ЧМ в Катаре.