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Экс-игрок "Баварии" может перебраться в чемпионат России

Сегодня, 10:50

У Рибери появилось неоднозначное предложение

Франк Рибери

Франк Рибери / Фото: Reuters

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в России. Сообщается, что интерес к 36-летнему французу проявляет "Локомотив". Московский клуб уже связался с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.

Жан-Пьер Берне, агент бывшего полузащитника мюнхенской "Баварии" Франка Рибери, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского "Локомотива".

Напомним, Рибери покинул "Баварию" по окончании прошлого сезона после 12 лет в клубе. В настоящий момент 36-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее он также защищал цвета таких клубов, как "Булонь", "Олимпик Алес", "Брест", "Метц", "Галатасарай" и "Марсель". В сборную Франции хавбек вызывался с 2006 по 2014 год.

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В минувшем сезоне Франк забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Ранее мы писали, что в команде Коноплянки скандал из-за расистской шутки председателя совета. В "Шальке" не согласились с обвинениями в адрес Клеменса Тенниса, но решили отправить чиновника в отставку на три месяца.

А другой немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов. Даниэл Фран пришел на матч в компании неонацистов. Это был не первый случай, когда футболист поддерживал неонацистские группировки.

Как "Бавария" проиграла будущему победителю Лиги чемпионов:

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Бавария Локомотив Москва Франк Рибери

Источник: France Football

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