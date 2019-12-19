Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Экс-игрок "Челси" понес наказание за мастурбацию в публичном месте

19 декабря, 19:35

Нил Шипперли признал свою вину

Нил Шипперли

Нил Шипперли / Фото: Instagram

Бывший нападающий "Челси" Нил Шипперли был осужден за публичную мастурбацию. Экс футболист в сентябре продемонстрировал свои гениталии женщине и ее 16-летней дочери.

Читайте также: Фаната, который оскорбил Фреда на расистской почве, ожидало серьезное потрясение после матча

Прокурор по этому делу рассказал, что Шипперли подъехал на своем фургоне к женщинам, опустил окно и остановил машину. Женщины хотели поблагодарить Шипперли за то, что он уступил им дорогу, но увидели, что тот держит свой пенис в руке и смотрит на них.

Реклама

Шипперли признал свою вину. Сообщалось, что экс-футболист обращался за помощью в связи с проблемами в личной жизни, включавшими смерть отца, зависимость от азартных игр и долги.

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

В итоге Шипперли должен будет 120 часов выполнять общественные работы и заплатить 375 фунтов компенсации. Также он пройдет 20-дневный курс реабилитации.

Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с "Челси" еврокубок, но повторить это с "Арсеналом" не сумел. Напомним, в финале "аристократы" обыграли "канониров" со счетом 4:1. Этот поединок стал последним в карьере для Чеха.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Челси Лондон Нил Шипперли

Источник: BBC Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...