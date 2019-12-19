Экс-игрок "Челси" понес наказание за мастурбацию в публичном месте

Нил Шипперли / Фото: Instagram

Бывший нападающий "Челси" Нил Шипперли был осужден за публичную мастурбацию. Экс футболист в сентябре продемонстрировал свои гениталии женщине и ее 16-летней дочери.

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Прокурор по этому делу рассказал, что Шипперли подъехал на своем фургоне к женщинам, опустил окно и остановил машину. Женщины хотели поблагодарить Шипперли за то, что он уступил им дорогу, но увидели, что тот держит свой пенис в руке и смотрит на них.

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Шипперли признал свою вину. Сообщалось, что экс-футболист обращался за помощью в связи с проблемами в личной жизни, включавшими смерть отца, зависимость от азартных игр и долги.

В итоге Шипперли должен будет 120 часов выполнять общественные работы и заплатить 375 фунтов компенсации. Также он пройдет 20-дневный курс реабилитации.

Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с "Челси" еврокубок, но повторить это с "Арсеналом" не сумел. Напомним, в финале "аристократы" обыграли "канониров" со счетом 4:1. Этот поединок стал последним в карьере для Чеха.

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