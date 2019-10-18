Экс-игрока "Динамо" и сборной Украины предлагают итальянскому клубу

За Хачериди следят в Италии

Евгений Хачериди / Фото: AFP

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Евгений Хачериди может перебраться в чемпионат Италии. Кстати, европейский гранд хочет подписать игрока сборной Украины и "Динамо".

В данный момент игрок находится в статусе свободного агента, а его кандидатуру предложили римскому "Лацио". В данный момент клуб рассматривает игрока в линию защиты.

Евгений Хачериди. Фото: ФК ПАОК Реклама

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Итальянское издание La Lazio Siamo Noi составило список футболистов, которые могут усилить клуб. Также руководству клуба предлагают обратить внимание на Ивана Стринича, Златана Ибрагимовича, Мартина Ульссона, Джо Ледли, Лукаса Силву, Вильфрида Бони и Хатэма Бен Арфа.

Добавим, что последним клубом Евгения Хачериди был "ПАОК", куда он перешел прошлым летом из киевского Динамо. В настоящее время футболист находится в поисках нового клуба.

Как сообщалось ранее, Евгений Хачериди рассказал, за кого он точно не будет играть. На вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".

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