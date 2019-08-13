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Экс-игрок "Динамо": "Надо с холодной головой готовиться к матчу с "Брюгге", чтобы решить поставленную задачу"

Сегодня, 12:05

Александр Алиев – о матче Лиги чемпионов

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: Instagram

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев поделился мнением относительно поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Также добавим, что смотреть онлайн "Динамо" – "Брюгге" можно на нашем сайте.

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"Рецепт победы "Динамо" на ответный матч с "Брюгге" простой: надо выйти на поле только с одной мыслью, чтобы обыграть соперника. Я думаю, что на стадион придет поддержать команду много болельщиков, это придаст команде мотивацию и она порадует и себя, и своих поклонников.

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Думаю, что в первой игре в Бельгии динамовцы показали не тот футбол, который от них ждут болельщики. Да и они сами понимают, что сыграли неудачно. Что касается поражения "Шахтеру" после игры в Брюгге, то сейчас на первое место вышла именно ответная игра с Брюгге, поскольку все понимают ее важность. В чемпионате у "Динамо" еще будет возможность исправить ситуацию, а в Лиге чемпионов нет. Этот турнир очень важен для клуба, для руководства "Динамо", поэтому в эти дни надо с холодной головой готовиться к матчу с "Брюгге", чтобы решить поставленную задачу", – отметил Александр Алиев.

Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

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Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: zbirna.com

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