Экс-игрок "Динамо": Сейчас увольнять Хацкевича не целесообразно

Олег Саленко считает, что нужно еще подождать

Олег Саленко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко признался, что сейчас не лучшее время, чтобы увольнять главного тренера Александра Хацкевича после ничьей с "Брюгге" в матче Лиги чемпионов.

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"С серединой поля киевской команды нужно что-то делать. Соперник спокойно убегал в контратаки, что и приводило к голам. Спасибо арбитру, что не закончил матч, когда удалил Бурду, поскольку спустя две минуты дал незаслуженный второй горчичник Тау, уровняв составы команд. У "Динамо" отсутствовала игровая дисциплина. Хацкевичу жестче нужно обходиться со своими подопечными, демократии в футболе не бывает.

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Особенно"бело-синим" сейчас не хватает таких разыгрывающих, какими в свое время были Юра Калитвинцев или Валик Белькевич. Поиском такого футболиста и нужно срочно заниматься. Возможно, Хацкевич найдет его и в "Динамо". Уволят ли Хацкевича? Думаю, нет. Прямо сейчас менять главного тренера, который готовил команду к сезону, не целесообразно", – рассказал Олег Саленко.

Напомним, после выездного поражения от "Брюгге" со счетом 0:1, в Киеве "Динамо" сыграло с бельгийцами в боевую ничью – 3:3. Таким образом в заключительный этап квалификации ЛЧ прошел "Брюгге", а динамовцы продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

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Кстати, такого у "Динамо" еще не было:Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

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