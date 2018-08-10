Экс-игрок "Днепра" взял в "Атлетико" легендарный номер

Сегодня, 18:13

Калинич сменил "Милан" на победителя Лиги Европы

Никола Калинич. Фото ФК &quot;Атлетико&quot;
Никола Калинич. Фото ФК "Атлетико"

Накануне хорватский нападающий Никола Калинич перешел из итальянского "Милана" в мадридский "Атлетико". Сумма трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро. 30-летний игрок подписал трехлетний контракт с испанской командой.

Как стало известно, в мадридской команде Никола выбрал себе номер "9", под которым ранее выступал легендарный для "матрасников" нападающий Фернандо Торрес. Нынешним летом Торрес перебрался в Японию в клуб "Саган Тосу", оставив "девятку" вакантной.

Последний сезон Калинич провел в аренде в "Милане", после чего был выкуплен "россонери" у "Фиорентины" за 20 миллионов евро. За итальянскую команду он провел 41 матч во всех турнирах и забил 6 мячей.

С 2011 по 2015 год нападающий выступал за "Днепр", вместе с которым дошел до финала Лиги Европы 2015. Летом того же года он ушел на правах свободного агента в "Фиорентину".

Напомним, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выгнал экс-игрока "Днепра" Калинича из команды  во время ЧМ-2018 после того, как он отказался выйти на замену в матче перового тура с Нигерией (2:0).

После успешного выступления хорватов на чемпионате мира в сборной решили вручить футболисту медаль финалиста ЧМ-2018, но Калинич отказался от награды.
футбол, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Никола Калинич

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Источники:

ua-football, Football.ua

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