Экс-игрок "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" может переехать в украинский клуб

Сегодня, 21:15

"Арсенал" сделал предложение Стивену Колкеру

Стив Колкер. Фото Wikipedia
Стив Колкер. Фото Wikipedia

Киевский "Арсенал " может осуществить громкое подписание. Столичный клуб сделал предложение бывшему защитнику "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Стивену Колкеру, сообщает Mirror.

Издание отмечает, что игрок и клуб провели переговоры. 26-летний Колер пока не принял никакого решения и вернулся в Англию. "Арсенал " готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде.

В последнее время карьера Стивена Колкера на спаде. Этим летом игрок покинул шотландский "Данди" и сейчас находится без клуба. Сейчас transfermarkt.com оценивает футболиста всего в 600 тысяч евро, хотя еще два года назад его ориентировочная стоимость составляла 7,5 миллионов евро.

Напомним, в середине июня главным тренером "Арсенала" стал Фабрицио Раванелли – бывшая звезда "Ювентуса" и победитель Лиги чемпионов.

После своего назначения Раванелли ответил своим критикам: "Опыт – не главное, Зидан без опыта выиграл Лигу чемпионов". Также звездный тренер рассказал нам о дубле в ворота Украины, лучшем вине Умбрии и о встрече с Моникой Белуччи в Каннах.

В текущем сезоне "Арсенал" одержал только одну победу в чемпионате Украины и замыкает турнирную таблицу турнира. В последнем матче "Арсенал" проиграл "Десне" 0:1.
футбол, чемпионат Украины, Арсенал Киев, Стивен Колкер

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Источник:

sport.ua

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