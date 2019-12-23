Экс-игрок "Милана" покинул клуб вслед за российским тренером: он провел в команде меньше двух месяцев

Кейсуке Хонда / Фото: Instagram

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Голландский "Витесс" на официальном сайте объявил об уходе из команды японского полузащитника Кейсуке Хонды.

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Клуб поблагодарил футболиста за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

"Когда я перешел в "Витесс", моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что больше не должен играть здесь. Я ценю то, как партнеры по команде и фанаты относились ко мне", – сказал Хонда.

33-летний Хонда стал игроком "Витесса" в начале ноября, присоединившись к клубу в статусе свободного агента. В составе голландского клуба японский хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата Нидерландов и не отметился результативными действиями.

Ранее мы рассказывали, что бывшую команду Хонды унизил Малиновский с "Аталантой". В итальянском футбольном чемпионате состоялся поединок между командами "Аталанта" и "Милан", который завершился уверенной победой хозяев.

Обзор матча "Аталанта" – "Милан" (5:0)

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