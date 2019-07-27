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Экс-игрок "ПСЖ" активно ищет работу и не знает, куда отправлять резюме

27 июля, 16:01

Дани Алвес решил найти новый клуб через свою страничку в Instagram

Дани Алвес
Дани Алвес. Фото: AFP

Бразильский защитник Дани Алвес после ухода из французского "ПСЖ" решил немного напомнить о себе и рассказал, что находится в поисках нового клуба. Футболист решил, что лучше всего найти новое пристанище через социальные сети.

INSTAGRAM (@danialves)

"Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы его прочитать!" – написал Алвес у себя в Instagram.

В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб "Барселона", но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов "Интера" и "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне 36-летний Алвес выступал за ПСЖ. В составе парижского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал семь результативных передач.

Кстати, УЕФА тайно посодействовал "ПСЖ" в борьбе с финансовым фейр-плей. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы "Пари Сен-Жермен", которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй.

Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Роналду сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":

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Тег чемпионат Франции, псж, Дани Алвес

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