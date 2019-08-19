Экс-игрок сборной Англии бросил жену ради пышногрудой модели

Фил Ягелка / Фото: Instagram

У экс-игрока сборной Англии этим летом произошли значительные перемены в жизни. После 12 лет проведенных в "Эвертоне" защитник вынужден был покинуть клуб и вернуться в родной "Шеффилд Юнайтед", ко всему этому его бросила жена.

Фил и Эмили познакомились в 2006 году, свадьбу пара сыграла через три года, а позже у них родилось двое детей. Однако через 10 лет супружеской жизни их брак дал трещину. Причиной этому стал роман футболиста на стороне, о котором вскоре узнала жена. Фил Ягелка уже съехал, оставив семейный особняк в Англии стоимостью три миллионов фунтов жене и детям.

Реклама

Ране мы писали, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. По словам женщины, они познакомились в ночном клубе, после чего игрок начал донимать ее звонками и сообщениями.

В тренде США рассекретили документ о взрыве в Чернобыле

Кстати, "Манчестер Юнайтед" отдаст своего самого высокооплачиваемого игрока в аренду, но будет платить ему часть зарплаты. Чилийский футболист зарабатывает в английском клубе почти 20 миллионов евро в год и может уехать в другой чемпионат.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама