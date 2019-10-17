Экс-игрок сборной Англии оказался невиновным в сексуальном домогательстве

Суд города Тиссайд признал бывшего полузащитника сборной Англии Пола Гаскойна невиновным в сексуальных домогательствах. Кстати, в Англии дисквалифицировали игрока "Ливерпуля" за оскорбление звезды "Тоттенхэма".
Ранее женщина обвиняла 52-летнего Гаскойна в том, что он насильно поцеловал ее во время поездки в поезде 20 августа 2018 года. Отмечалось, что бывший футболист находился в алкогольном опьянении.
Сам Гаскойн заявил, что поцеловал девушку, чтобы успокоить ее после того, как ранее кто-то назвал ее толстой. Отмечается, что экс-футболист заплакал, когда с него сняли в суде обвинения.
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Ранее Гаскойн, у которого имеются проблемы с алкоголем, был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.
Смотрите обзор матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":
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