Экс-игрок сборной Италии сядет в тюрьму: он вымогал деньги через мафию

Бывший футболист с помощью мафии пытался вернуть себе крупную сумму денег

Фабрицио Микколи / Фото: Getty Images

Бывший нападающий "Ювентуса", "Палермо" и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам заключения за вымогательство. Апелляционный суд оставил в силе решение, вынесенное в октябре 2017 года, признав правомерность требований прокурора.

Футболист проведет в тюрьме три с половиной года за вымогательство, отягощенное мафиозными методами. Микколи обвинялся в том, что 2010 году обратился к Мауро Лаурикелле, сыну босса мафии района Кальса, чтобы тот помог ему вернуть долг.

Лаурикелле использовал жестокие методы, чтобы выбить у должника около 12 тысяч евро.

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38-летний Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года. Он выступал за "Ювентус", "Фиорентину", "Бенфику" и другие клубы. Микколи провел 10 матчей за сборную Италии и забил 2 гола.

Вчера мы сообщали, что преступнику, напавшему на известную теннисистку Петру Квитову с ножом, ужесточили срок. Представитель суда объяснил ужесточение наказания тем, что дело было переквалифицировано с учетом отягчающих обстоятельств.

Кстати, недавно сообщалось, что звезда "Реала" Карим Бензема проиграл апелляцию: он станет подозреваемым в деле о шантаже партнера по сборной. Французский нападающий помогал преступникам вымогать деньги у другого футболиста Матье Вальбуэны.

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