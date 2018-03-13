Экс-игрок сборной Украины: "Если римляне забьют и засушат игру, "Шахтеру" будет непросто"

В вторник, 13 марта, в Риме состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. "Рома" принимает донецкий "Шахтер". Первая встреча этих команд в Харькове завершилась победой "Шахтера" – 2:1.

"Обе команды сейчас в отличных кондициях, – сказал нам бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко, пристально следящий за Серией А. – "Рома" будет играть первым номером, и это дает шансы Тайсону, Марлосу, Бернарду убегать в контратаки. У них будут моменты, и хорошие. Если римляне забьют первыми и засушат игру, гостям будет непросто. Нужно, чтобы первыми забили "горняки".

Напомним, что накануне встречи главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил: "Мы не приехали в Рим для того, чтобы только обороняться".

"Постараемся владеть мячом, доминировать и проводить как можно больше атак. Возможно, в некоторые моменты этому помешает соперник, но прятаться от игры мы не будем", – сказал перед игрой Фонсека.

Накануне матча "Рома" – "Шахтер" мы вспомнили всевозможные римские словосочетания и связали их с сегодняшним матчем.