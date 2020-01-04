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Экс-игрок сборной Украины Марко Девич остался без клуба

4 января, 11:24

Натурализованный украинец может завершить карьеру

Марко Девич

Марко Девич / Фото: Вождовац

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Украинский форвард Марко Девич покинул "Вождовац". Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба. В клубе поблагодарили Марко за профессионализм и преданность и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Ранее Марко Девич не исключал, что в скором времени может завершить карьеру и начнет тренерскую карьеру в Украине. На данный момент ему 36 лет.

Если прощальный матч будет, то только в Харькове. Но пока этот вопрос не решен, 50 на 50. Просто так начать работу тренером я не готов. Не боюсь, но нужно шаг за шагом. Сначала нужно поработать помощником, а потом принимать команду. Если буду начинать, думаю, было бы неплохо это сделать в Украине", – добавил игрок.

Напомним, что именно из "Вождоваца" Марко Девич попал в Украину, где выступал за такие клубы, как "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". В 2008-2014 годах играл в составе национальной сборной Украины, проведя в футболке "сине-желтых" 35 матчей и забив при этом 7 мячей.

Ранее мы писали, что Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите обзор заключительного матча сборной Украины в отборе на Евро-2020:

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футбол Марко Девич чемпионат Сербии Вождовац

Источник: FootBoom

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