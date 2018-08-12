Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в чемпионате Финляндии

Украинский полузащитник Денис Олейник отметился дублем в матче чемпионата Финляндии за свою новую команду "Сейняйоки" (СИК). В первом тайме матча против ВПС Олейник первым успел на добивание после того, как вратарь парировал удар соперника перед собой, а в концовке матча Олейник реализовал контратаку своей команды красивым ударом в дальний угол.

СИК одержал победу со счетом 2:0 и закрепился на девятой строчке в турнирной таблице. Всего в высшей лиге Финляндии выступает 12 команд, а сезон проходит по системе весна-осень. Напомним, Олейник перешел в "Сейняйоки" в конце июля.

Воспитанник "Динамо" в Украине успел поиграть за "Арсенал", "Металлист" и "Днепр", после чего отправился в Голландию.

Олейник довольно успешно выступал за "Витесс", а в 2016 году заключил контракт с немецким "Дармштадтом", где также играли Артем Федецкий и Игорь Березовский. Карьера в Бундеслиге у нашей тройки на задалась и по завершении прошлого сезона все они покинули команду.

После этого Олейник вернулся в Украину и подписал контракт с перволиговой "Десной" из "Чернигова" до конца 2017 года с правом продления, но по истечении соглашения стороны решили не продолжать сотрудничество. Вторую часть прошлого сезона Олейник выступал в "Гелиосе" из Харькова, представляющий Первую лигу.